La cita del domingo 24 de agosto de 2025 quedará grabada en el atletismo sudamericano: Florencia Borelli (Mar del Plata) logró un impresionante registro de 1h 09m 21s en la Media Maratón de Buenos Aires, superando en 10 segundos la marca que ella misma había fijado en 2022 y consagrándose nuevamente como dueña de la distancia en el continente.

Ads

A sus 32 años, Borelli volvió a brillar en una carrera que contó con más de 27.000 participantes de más de 30 países, casi llegando a batir todos los récords posibles: de inscripciones, de circuito y continental.

El nivel de competencia fue altísimo, y lo reflejó el duelo doméstico con Daiana Ocampo, quien fue apenas un segundo más lenta (1h 09m 22s), mientras Anabella Musulmán se ubicó novena (1h 10m 37s).

Ads

Por otra parte, el ugandés Jacob Kiplimo se impuso en la rama masculina con un récord del circuito de 58m 29s, mientras que Laureano Rosa fue el mejor argentino con 1h 04m 08s, ocupando el puesto 14° en la general.

Con esta marca, Borelli no solo reafirma su supremacía continental en el medio maratón, sino que también deja asentado un nuevo desafío para sus rivales y para las futuras generaciones del atletismo regional.

Ads