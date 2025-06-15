Florencia Borelli bajó el récord sudamericano en los 25 kms
La olímpica marplatense completó una gran tarea en los 25 kms de Buenos Aires que le permitió batir nuevamente la plusmarca continental.
La olímpica marplatense completó una gran tarea en los 25 kms de Buenos Aires que le permitió batir nuevamente la plusmarca continental.
La marplatense registró 1h 09m 21s en la Media Maratón porteña, mejoró su propia plusmarca continental y protagonizó un vibrante duelo con Daiana Ocampo en una carrera con más de 27.000 corredores.
Con un marco imponente de público y atletas, se vivió este sábado en el estadio atlético “Justo Ernesto Román” un nuevo torneo que llevó el nombre de “Semana Santa”, donde la marplatense Florencia Borelli estableció un nuevo récord sudamericano en los 3000 metros llanos.