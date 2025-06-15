Florencia Borelli hizo el récord sudamericano de los 3000 metros

Con un marco imponente de público y atletas, se vivió este sábado en el estadio atlético “Justo Ernesto Román” un nuevo torneo que llevó el nombre de “Semana Santa”, donde la marplatense Florencia Borelli estableció un nuevo récord sudamericano en los 3000 metros llanos.