La cerveza no solo es una de las bebidas más consumidas por los argentinos, sino que también puede convertirse en una gran aliada dentro de la cocina. En el marco del Día Nacional de la Cerveza, una de las preparaciones más populares para aprovechar sus aromas y sabores es la bondiola a la cerveza, una receta que combina ingredientes simples con una cocción lenta que potencia el resultado final.

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La bondiola de cerdo es uno de los cortes que mejor se adapta a este tipo de preparaciones debido a su contenido de grasa intramuscular, que aporta jugosidad y permite absorber los sabores durante la cocción. Al incorporar cerveza, la carne adquiere matices dulces y maltosos que se complementan con las verduras y los condimentos.

Para elaborar el plato se necesita una pieza de bondiola de aproximadamente un kilo y medio, una botella de cerveza rubia, dos cebollas, un morrón, varios dientes de ajo, sal, pimienta y hierbas a gusto. Como primer paso, se recomienda sellar la carne en una olla o sartén profunda hasta dorarla por todos sus lados.

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Una vez logrado ese punto, se agregan las verduras cortadas en tiras y se cocinan durante algunos minutos. Luego se incorpora la cerveza junto con los condimentos elegidos, se tapa la preparación y se deja cocinar a fuego bajo durante cerca de dos horas, hasta que la carne quede tierna y pueda desarmarse fácilmente con un tenedor.

Durante ese tiempo, el alcohol se evapora y la cerveza aporta profundidad de sabor a la salsa, que se vuelve más concentrada a medida que avanza la cocción. Para quienes buscan una versión más intensa, también es posible utilizar cerveza roja o negra, que aportan notas más tostadas y caramelizadas.

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La bondiola a la cerveza puede servirse acompañada con papas al horno, puré, vegetales asados o incluso dentro de un sándwich. Su versatilidad y facilidad de preparación la convirtieron en una de las recetas más elegidas por quienes buscan incorporar cerveza a la cocina sin necesidad de técnicas complejas.

Más allá de su presencia en bares y reuniones, la cerveza demuestra así que también puede ser protagonista en la mesa, aportando sabor y personalidad a platos que ganan cada vez más espacio en la gastronomía cotidiana.

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