El senador radical Alejandro Cellillo cuestionó la medida oficializada a través de la Resolución 1196/2025 y apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Es evidente que los funcionarios libertarios no transitan las rutas de la provincia. Nadie que conozca y circule por las rutas bonaerenses puede tomar este tipo de decisiones”.

En la misma línea, la diputada Silvina Vaccarezza aseguró que habilitar bitrenes “con rutas abandonadas es incomprensible” y reclamó una política de infraestructura que priorice la seguridad y el desarrollo productivo. “Se necesitan obras urgentes para potenciar la producción, no parches sobre parches”, enfatizó.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, también se sumó al rechazo. “Lo que faltaba era autorizar camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas”, reprochó. Según explicó, los bitrenes requieren mayor distancia de frenado y maniobras más complejas, lo que sumado al mal estado de las rutas “configura una bomba a punto de estallar”.

La normativa, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, eliminó el sistema previo de corredores restringidos y habilitó la circulación de vehículos de hasta 30,25 metros de largo en casi todo el país. Desde Nación defienden la medida como un paso hacia la reducción de costos logísticos y mayor productividad.

El cruce expone una nueva tensión entre la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei y los reclamos de la Provincia, que exige obras en rutas y red ferroviaria antes de habilitar el tránsito de camiones de gran porte.

Fuente: Diputados bonaerenses