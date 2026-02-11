Una dotación del Cuartel de Bomberos Centro trabaja en estos momentos para controlar un incendio registrado en un departamento céntrico.

Ads

Según fuentes consultadas, el foco ígneo se desató en un departamento del tercer piso de un edificio ubicado en avenida Luro 2400.

Actualmente trabajan para controlar el incendio y no se brindaron mayores detalles sobre la gravedad, ni si hubo heridos o víctimas.

Ads

NOTICIA EN DESARROLLO

Puede interesarte

Ads