Bomberos trabajan para apagar un incendio en un departamento céntrico
El foco ígneo se desató en el tercer piso de un edificio ubicado en avenida Luro al 2400. Una dotación del Cuartel Bomberos Centro se encuentra en el lugar.
Una dotación del Cuartel de Bomberos Centro trabaja en estos momentos para controlar un incendio registrado en un departamento céntrico.
Según fuentes consultadas, el foco ígneo se desató en un departamento del tercer piso de un edificio ubicado en avenida Luro 2400.
Actualmente trabajan para controlar el incendio y no se brindaron mayores detalles sobre la gravedad, ni si hubo heridos o víctimas.
NOTICIA EN DESARROLLO
