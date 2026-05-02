Un incendio se registró esta mañana en una vivienda donde funciona un taller mecánico ubicada en el barrio Don Bosco, donde intervino personal del Cuartel de Bomberos Centro tras un llamado al 911 que alertó sobre el foco ígneo.

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Según informaron fuentes oficiales, al arribar a Italia al 2700 los efectivos constataron que el incendio se encontraba en fase de libre combustión en el interior del inmueble, por lo que se desplegó un operativo para realizar el primer ataque y contener las llamas.

Dentro del taller se hallaba un vehículo Ford Focus sin dominio ni motor, además de neumáticos en desuso, maderas, basura y distintos elementos mecánicos, lo que favoreció la propagación del fuego.

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Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio sin que se registraran víctimas, heridos ni personas trasladadas a centros de salud. En el lugar se encontraba el propietario del inmueble, un hombre de 54 años.

Como parte del operativo, se dispuso el corte preventivo de las calles Italia y Rawson, mientras se realizaban las tareas de extinción y verificación.

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