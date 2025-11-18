Este viernes 21 a las 21:30 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), la banda Bocanada ofrecerá un espectáculo dedicado a la obra musical de Gustavo Cerati y Soda Stereo.

Bocanada, formación marplatense con reconocimiento a nivel nacional, rendirá tributo a la trayectoria de Cerati, tanto en su etapa al frente de Soda Stereo como en su destacada carrera solista. El concierto propone un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas del artista.

El repertorio incluirá temas de los álbumes Ahí vamos, Fuerza natural y Bocanada, junto con una selección de clásicos de la extensa discografía de Soda Stereo. También habrá espacio para Lados B, una de las sorpresas más apreciadas por los seguidores más fieles.

El show contará con la participación de Pablo Cravena (guitarra y voz), Pablo Jaque (batería), Martín Rivara (bajo) y Maxi (teclados).

