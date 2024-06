El contador público nacional y docente, Marcelo Corbalán, analizo la definición de la Ley Bases y el paquete fiscal, donde priorizó el proyecto de blanqueo de capitales y el Monotributo Social, punto en el que pidió su aceleración para que se actualicen los montos.

Acerca del momento que transita el debate por la Ley Bases, Corbalán indicó que “siempre pasa lo mismo cuando no tenés mayoría parlamentaria”, a lo que sumó que una situación “rara”, sobre todo en la parte impositiva, “que ha tenido algunos cambios”.

Si bien subrayó que el paquete fiscal traía una serie de modificaciones en diversos impuestos, hizo foco en que “el blanqueo de capitales sufrirá algunas limitaciones y desalentará un poco la entrada al blanqueo”. De este modo, remarcó: “Más allá de si querés blanquear o no, si está bien o no, entiendo que si hay que hacerlo, hay que perdonar de verdad, si no quedás a mitad de camino. Después de Macri, con Alberto Fernández hubo uno que no tuvo éxito, por lo que creo que este va a frenar el ingreso al blanqueo”.

En esa línea, precisó en “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7) que la primera versión del Gobierno de Javier Milei era “más barata”, aunque aseguró que “para quienes tienen dinero en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, deben prestar atención porque empezará un intercambio de información de las cuentas financieras” entre ambos países. Y allí, recomendó estudiar el texto del convenio.

“Cubría los impuestos nacionales, por eso al blanqueo tenían que adherirse las provincias. Una de la cuestiones que se quiere introducir es que esa recaudación vaya para las provincias. Es una de cal y una de arena. Si el destino de lo recaudado va a las provincias, no creo que no se vayan a adherir. Pero si blanqueo un millón de dólares y la provincia de Buenos Aires puede preguntarme de dónde salió esa plata. Para que tenga un efecto pleno, las provincias se tienen que adherir a esa Ley de Blanqueo”, manifestó el contador público nacional.

Conflicto impositivo entre las provincias y Nación

Por otro lado, comparó el Gobierno de Mauricio Macri con el de Javier Milei con respecto a la diferencia de los signos políticos. Sostuvo que durante el mandato del líder del PRO, Nación y Ciudad y provincia de Buenos Aires eran del mismo signo político, por lo que “la adhesión fue automática”.

Monotributo Social

En paralelo, Corbalán también recordó que finalmente no eliminarán el Monotributo Social. “Desde el punto de vista de la recaudación prácticamente no tiene incidencia, pero sí le incide al monotributista, al que le permitirá estar dentro del sistema. Podés tener acceso a una tarjeta de crédito o billeteras virtuales. Si bien el grado de informalidad es grande, estando fuera del sistema es muy difícil”, expresó.

Y en cuanto a la actualización de los montos del Monotributo, aclaró que se necesita que “salga rápido la Ley” porque “hay una situación de incertidumbre muy importante”, pese a que aseguró que estaría encaminado. “La recaudación del monotributista literalmente no existe y son un montón los que lo pagan. Si mirás los números, el Impuesto PAÍS fue el que más peso tuvo. Hubo un importante aumento en la recaudación interanual”, concluyó el docente.