Por Marcelo Gobello

A sus 69 años, el ícono del punk-pop británico sigue mostrando la misma energía y actitud que lo consagraron en los años ochenta, acompañado —como no podía ser de otra manera— por su inseparable guitarrista Steve Stevens, pieza clave en su sonido desde los días del mítico Rebel Yell.

El show combinará los clásicos que marcaron generaciones —White Wedding, Eyes Without a Face, Dancing with Myself y Rebel Yell— con material de su más reciente producción discográfica, Dream Into It, un álbum que lo muestra tan vigente como siempre, con muchos temas más volcados al Pop.

En este nuevo trabajo, Idol vuelve a desplegar su voz áspera y su espíritu desafiante, entre melodías intensas y riffs poderosos que evocan lo mejor de su trayectoria, acompañado en algunas canciones por invitados como por ejemplo Joan Jett. Stevens, por su parte, aporta su virtuosismo habitual: una guitarra cargada de dramatismo, precisión y actitud, que se ha convertido en parte esencial de la identidad de Billy Idol.

Conviene aclararlo con precisión: Billy Idol jamás actuó en Mar del Plata.

Si bien en el verano de 1991 su nombre figuró en la grilla de un festival anunciado en la ciudad —hecho que generó gran expectativa entre el público local—, la presentación nunca llegó a concretarse, pese a lo que erróneamente ha sido mencionado recientemente por un medio marplatense. Aquella visita frustrada alimentó durante años el mito de una “noche punk” que, en realidad, nunca ocurrió.

El artista que transformó la rebeldía del punk en un espectáculo global regresa a la Argentina con su imagen intacta: el ceño fruncido, la voz rasposa, el gesto desafiante y un repertorio que atraviesa generaciones.



Porque si algo sigue vigente en Billy Idol es esa mezcla de actitud, carisma y potencia escénica que, junto a la guitarra incendiaria de Steve Stevens, lo convirtieron en una leyenda viva del rock moderno.