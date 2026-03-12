El proyecto marcaría el debut de la estrella del pop en un largometraje. En caso de confirmarse su participación, Eilish interpretaría a Esther Greenwood, la joven protagonista de la novela semi biográfica que narra intimidades y escenas de la vida personal de la autora, Sylvia Plath, quien se suicidó a los 30 años y ganó un Premio Pulitzer de Poesía póstumo.

Ads

La película estará a cargo de Polley, ganadora del Oscar por el guion adaptado de Women Talking, quien además se encargará de escribir y dirigir esta nueva versión del clásico literario publicado en 1963.

Puede interesarte

Aunque Billie Eilish es mundialmente conocida por su carrera musical, con múltiples premios Grammy y dos premios Oscar por canciones originales, ya tuvo algunas incursiones en la actuación, como su participación en la serie Swarm. Sin embargo, este proyecto representaría su primera experiencia en la pantalla grande como actriz.

Ads

The Bell Jar, considerada una obra clave de la literatura del siglo XX, relata el deterioro emocional de una joven que intenta encontrar su lugar en una sociedad marcada por rígidas expectativas hacia las mujeres. La novela es la única obra narrativa publicada por Sylvia Plath.

Ads