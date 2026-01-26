Bestia Bebé regresa a Mar del Plata en pleno verano para reencontrarse con su público en un show que ya genera expectativa. La cita es este miércoles 28 de enero a las 21 en Club TRI, donde la banda desplegará su repertorio cargado de melodías directas, letras sinceras y ese clima de comunión que se arma desde el primer acorde.

Formados en 2012 en el barrio porteño de Boedo, Bestia Bebé se ganó un lugar especial dentro del rock independiente argentino gracias a canciones que hablan de lo cotidiano, lo afectivo y lo barrial, sin vueltas ni artificios. Esa identidad, construida a lo largo de los años, los convirtió en una de las bandas más queridas del circuito.

Integrada por Tom Quintans en voz y guitarra, Chicho Guisolfi en bajo, Polaco Ocorso en batería y Marki Canosa en guitarra, la banda cuenta con una discografía sólida y una trayectoria que los llevó a recorrer escenarios de todo el país y también del exterior, siempre con una respuesta cercana y fiel del público.

El show en Club TRI forma parte de una etapa de intensa actividad en vivo, donde el escenario vuelve a ser el corazón de la propuesta de Bestia Bebé. En cada presentación, la banda reafirma ese espíritu crudo, emocional y festivo que convierte sus recitales en una experiencia compartida más que en un simple concierto.

La noche contará además con la apertura de Los Sentimientos, sumando clima y canciones antes del plato fuerte.

