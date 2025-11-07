Benito Cerati presenta "En El Ciber", su nuevo disco, el tercero editado en solitario.

Este álbum es la segunda parte de la trilogía futurista empezada con “¡Viva La Devolución!” (2024), y que continúa con la estética anclada en los 2000 e inspirándose en las problemáticas modernas: Si la primera entrega tenía como punto de partida la desconexión que provoca la hiperconectividad digital a nivel social, este nuevo trabajo discográfico se inspira mas en lo íntimo e interpersonal, la frialdad, desapego y conveniencia con que encaramos las relaciones y el hedonismo como forma de escapismo.



Enfocado en el drum & bass y el ambient, En El Ciber es un disco mas íntimo, más oscuro, quizás menos accesible pero mucho más emocional que su predecesor porque explora heridas y reacciones a la superficialidad del hoy.

Dice Benito Cerati: "Tal como ¡Viva La Devolución!, En El Ciber no es aleccionador sino mas bien plantea una sátira en donde se usa mucho la hipérbole para describir situaciones ficticias que pueden ser desde comedias como en Ultrademente, hasta mostrar vulnerabilidad como en Beni."



"Musicalmente, En El Ciber retoma la atmósfera opresiva y oscura de canciones de ¡Viva La Devolución! como La Paz De Los Cementerios o Fácil de Amar sin perder la sensibilidad pop y el mood climático pero les sube el tempo.", cuenta el artista.

Acompañan la noche, Tomates en Verano, Bosque Distópico y Este Verano No Fui a la Playa.