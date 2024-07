A sólo una semana de la Ceremonia Inaugural en los Juegos Olímpicos de París 2024, los marplatenses siguen en pleno proceso de preparación, incluida Belén Casetta que hace unos pocos días tuvo la confirmación de su plaza y ahora se está preparando en Cachi, Salta junto a su familia para su tercera cita olímpica consecutiva.

Es una preparación distinta de punta a punta, porque la maternidad tiene sus afectaciones y ahora, la previa es completamente distinta: “Estamos entrenando a full. Obviamente que no estoy entrenando muchas veces como hacía antes”, le dijo Belén a Marca Deportiva. Luego continuó: “En mi época de que no era mamá, entrenaba doble turno todos los días y metía unos kilometrajes semanales impresionantes. Y esta vez que soy madre, descanso menos. Nina ya tiene un año y está en otra etapa. No era lo mismo que en los Panamericanos que se la pasaba durmiendo”.

Eso tiene afectaciones directas para la olímpica en Río 2016 y Tokio 2020 pero ha adaptado su trabajo a las necesidades de su hija: “acá está todo el tiempo ”mamá acá, mamá allá, upa, upa". Las siestas a veces me las pelea o se duerme cuando me voy a entrenar y después durante la tarde no duerme la siesta, así que me quedo sin siesta yo", indicó la marplatense.

Ya la intensidad y cantidad de kilómetros, ya no son una realidad y por eso eligió una preparación distinta: “Es un maneje de esta nueva etapa de ser madre y mis entrenamientos son más específicos, entreno más fuerte y menos cantidad. No estoy haciendo doble turno como hacía antes, hago tres veces a la semana y la calidad de las series son fuertes. Le voy buscando la vuelta a los entrenamientos, porque Nina, por ejemplo, se despierta mucho por la noche y no duermo lo que tendría que dormir”.

Toda esta realidad no le cambia el foco de atención y el nivel de exigencia que siempre ha tenido, tampoco se ha modificado: “esa es mi vida de atleta hoy en día, pero estoy muy tranquila y con mucha confianza de que va a venir algo nuevo y bueno en París. Estoy muy enfocada, físicamente estoy muy bien y bueno, ansiosa de correr el 4 de agosto a las 10 de la mañana”, finalizó.