El cineasta australiano Baz Luhrmann, reconocido por su estilo visual llamativo y por haber dirigido la biografía de 2022 sobre Elvis Presley, volvió a adentrarse en la vida del legendario músico con un nuevo proyecto. Se trata de EPiC: Elvis Presley in Concert, un documental que pretende mostrar al Rey del rock’n’roll tal como era realmente, más allá de la imagen icónica que lo acompañó durante décadas.

Para lograr ese objetivo, Luhrmann y su equipo trabajaron durante años recuperando y restaurando grabaciones originales , tanto de imagen como de sonido, de conciertos y entrevistas de Presley en los años 1970. Gran parte de este material había estado archivado sin etiquetar y separado, lo que obligó al equipo a reconstruir y reorquestar partes del audio para que pudiera utilizarse.

Según los realizadores, el documental no busca solo celebrar el fenómeno artístico de Elvis, sino también explorar “al hombre detrás de la máscara”, enfrentando su figura pública con su humanidad. Luhrmann ha señalado que no se emplearon efectos visuales artificiales; lo que se ve en pantalla es el impacto real que Presley tenía sobre su público.

La película se proyecta en formato IMAX, con versiones ampliadas para salas tradicionales, y surge como una pieza complementaria al abordaje biográfico anterior, invitando al público a redescubrir al artista desde una perspectiva más íntima.





