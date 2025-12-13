Un joven de 22 años que ingresó a una propiedad en la localidad de Batán con intenciones de robar en un quincho abierto, fue sorprendido por el dueño de la casa y se escondió en unos pastizales, donde fue descubierto por la policía y finalmente aprehendido.

El hecho ocurrió anoche y tomó intervención personal de la Comisaría Octava junto al Destacamento Chapadmalal tras un llamado al 911 que alertaba sobre un intento de robo en una vivienda ubicada en calle 22 entre 3 y 5.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven, quien había ingresado a la propiedad tras forzar el pasador del portón perimetral.

El sujeto intentaba sustraer elementos de un quincho abierto, pero al ser sorprendido por el morador de la vivienda, de 24 años, desistió de su cometido y se ocultó en el fondo del terreno entre los pastizales, donde finalmente fue reducido por el personal policial.

Comunicada la situación al fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, dispuso la formación de causa por el delito de robo agravado por efracción en grado de tentativa, notificando al imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Posteriormente, ordenó su remisión a la Unidad Penal N°44 de Batán.

