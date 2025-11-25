La Justicia investiga la muerte de Karen Ailén Donnarumma, una joven madre de dos chicos de 2 y 4 años que se descompensó en la madrugada del domingo dentro de un pool de la localidad bonaerense de José C. Paz.

“Nos dijeron que convulsionó adentro del lugar, pero sabemos que hubo una pelea y era una batalla campal contra ella. El cuerpo estaba lleno de sangre y un amigo que la acompañó está internado. Ella no tomaba alcohol ni consumía drogas, era una mamá dedicada a sus dos hijitos. No nos quieren dar las cámaras, queremos explicaciones”, dijo Romina, tía de la joven.

El amigo de Karen permanece internado y todavía no pudo declarar ante la Justicia. Su testimonio será clave para reconstruir lo que pasó.

Sospechas de un crimen y un pedido desesperado de justicia

El entorno de la víctima sostiene que Karen fue asesinada dentro del pool y después “descartada” en la vereda.

“Karen estaba llena de sangre cuando la encontraron”, aseguraron familiares, un dato que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

Por el momento, la causa no tiene detenidos y la investigación avanza bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.

La familia de Karen pide que se investigue un crimen. (Foto: Facebook/Karen Donnarumma).

La familia apunta a que la joven quedó en medio de una pelea entre dos grupos que se enfrentaron a golpes por motivos que todavía se desconocen.

“Quiero saber la verdad”, expresó entre lágrimas la mamá de Karen en un video que se viralizó en las redes, donde pidió justicia y respuestas urgentes para esclarecer la muerte de su hija.

La familia sostiene que no recibió información oficial sobre la autopsia y que el papá de Karen solo fue convocado a la comisaría para reconocer el cuerpo a través de una foto.

“Hay videos que muestran que a ella la mataron adentro del lugar y la levantaron sin hacer pericias médicas. Si una persona convulsiona, no convulsiona con sangre. Necesitamos acceder a las cámaras del lugar y por ese motivo vamos a realizar una marcha”, advirtió la tía.

El dueño del pool y la investigación judicial

Pablo, dueño del pool Alem, aseguró: “Estuve en la comisaría, nosotros no tenemos cámaras del local. Nos dijeron que con las cámaras del Municipio harán la investigación. Los chicos estuvieron en el local y se fueron a las 4 de la mañana. Afuera del boliche no sé qué habrá pasado. Yo me comuniqué con la mamá de ella y me puse a disposición”.

“Iba a trabajar y pasé por la zona de la estación. Vi una pelea entre 10 o más pibes y pibas, eran todos contra todos”, relató un joven que fue testigo de la escena, en plena calle.

La causa es investigada por la UFI 18 de Morón, a cargo del fiscal Rodrigo Suárez, quien ordenó una serie de peritajes y la realización de la autopsia en las próximas horas. El resultado será fundamental para determinar cómo murió Karen y si efectivamente fue víctima de un crimen.

Mientras tanto, la familia y amigos de la joven exigen que se aceleren las medidas y convocaron a una marcha para pedir justicia.

Fuente: TN