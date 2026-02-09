Bastián llegó a la clínica San Justo
El niño viajo desde el Hospital Interzonal de Mar del Plata hacia un centro de salud del AMBA, luego de que su evolución clínica lo permitiera y después de haber permanecido internado casi un mes.
Bastián resultó gravemente herido el 12 de enero, en un accidente ocurrido en la zona de médanos de Pinamar. Desde entonces fue intervenido quirúrgicamente en siete oportunidades, primero en Pinamar y luego en Mar del Plata, donde permaneció internado los últimos días con evolución favorable.
El operativo se realizó en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), dicho vuelo partió cerca de las 10.30 desde el aeropuerto de Mar del Plata y aterrizó en el Aeródromo de La Matanza, desde donde el niño fue derivado a un hospital cercano a su domicilio.
Fuentes oficiales informaron que la ambulancia que traslado al menor arribó al Hospital Italiano apenas pasadas las 14.20.
