Bastián resultó gravemente herido el 12 de enero, en un accidente ocurrido en la zona de médanos de Pinamar. Desde entonces fue intervenido quirúrgicamente en siete oportunidades, primero en Pinamar y luego en Mar del Plata, donde permaneció internado los últimos días con evolución favorable.

El operativo se realizó en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), dicho vuelo partió cerca de las 10.30 desde el aeropuerto de Mar del Plata y aterrizó en el Aeródromo de La Matanza, desde donde el niño fue derivado a un hospital cercano a su domicilio.

Fuentes oficiales informaron que la ambulancia que traslado al menor arribó al Hospital Italiano apenas pasadas las 14.20.

