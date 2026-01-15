Personal policial del Comando de Patrullas, fueron comisionadas en la madrugada en La Rioja al 3600, donde un hombre, aparentemente, había dejado sin suministro eléctrico a la propietaria, de 73 años, al romper cables de luz.

Ads

Al arribo del personal fue identificado un hombre de 29 años, en situación de calle, que pernoctaba en un espacio tapiado lindante a la vivienda. Este sujeto se retiró del lugar tras ser requerido por la policía.

Puede interesarte

Minutos después, se produjo un incendio en la vivienda, provocado por el imputado, quien había regresado y arrojado un colchón prendido fuego. La propietaria logró sofocar el foco ígneo.

Ads

El masculino fue demorado y se le secuestraron una caja de fósforos y un encendedor. La Fiscalía de Flagrancia a cargo del Dr. Berlingieri dispuso su imputación y aprehensión por el delito de DAÑO, debiendo ser trasladado a sede tribunalicia.

Ads