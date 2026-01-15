Barrio San José: trató de incendiar una casa y fue detenido
En la casa se encontraba una jubilada que logró sofocar al fuego.
Personal policial del Comando de Patrullas, fueron comisionadas en la madrugada en La Rioja al 3600, donde un hombre, aparentemente, había dejado sin suministro eléctrico a la propietaria, de 73 años, al romper cables de luz.
Al arribo del personal fue identificado un hombre de 29 años, en situación de calle, que pernoctaba en un espacio tapiado lindante a la vivienda. Este sujeto se retiró del lugar tras ser requerido por la policía.
Minutos después, se produjo un incendio en la vivienda, provocado por el imputado, quien había regresado y arrojado un colchón prendido fuego. La propietaria logró sofocar el foco ígneo.
El masculino fue demorado y se le secuestraron una caja de fósforos y un encendedor. La Fiscalía de Flagrancia a cargo del Dr. Berlingieri dispuso su imputación y aprehensión por el delito de DAÑO, debiendo ser trasladado a sede tribunalicia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión