Bandalos Chinos, una de las bandas más influyentes del indie en español, presentará su nuevo disco “Vándalos” el próximo 29 de noviembre en la Plaza de la Música, en el marco de una gira internacional que recorrerá América Latina, Estados Unidos y España.

El grupo oriundo de Beccar atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera, consolidándose como referente estético y musical del género a nivel regional. Con este nuevo trabajo, Bandalos Chinos inaugura una etapa en la que lo crudo y lo visceral conviven con una producción sonora refinada y profunda.

“Vándalos” es el cuarto álbum de estudio de la banda y fue producido junto a Fermín Ugarte, reconocido por su trabajo con Dillom. Grabado íntegramente en los estudios COCO de Martínez, el disco amplía el horizonte creativo del grupo, explorando nuevas texturas musicales y un lenguaje poético más arriesgado.

Con los exitosos singles “El Ritmo” y “Comando Juntar”, Bandalos Chinos llega a Mar del Plata con el impulso de un año de gran proyección internacional y la promesa de una puesta en escena impactante.

El tour reafirma el liderazgo del grupo en el indie de habla hispana, respaldado por una trayectoria que incluye discos como BACH (2018), Paranoia Pop (2020) y El Big Blue (2022), además de premios Gardel, nominaciones a los Grammy Latinos y sold outs históricos, como el del Luna Park en la presentación de su último álbum.

Las entradas ya están disponibles a través de www.articket.com.ar