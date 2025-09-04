Banco Provincia sufrió dos derrotas consecutivas en el inicio del Campeonato Regional Federal Amateur de Futsal que se está disputando en Mendoza con un formato muy exigente. Luego de los dos resultados adversos, ya no tiene posibilidades de meterse en semifinales.

Los marplatenses, que juegan en el Polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez de San Martín debutaron ante Rowing de Rosario y la derrota por 8-4 ya les marcaba un camino complejo para el resto de la competencia porque se veían obligados a ganar.

En ese partido, tuvieron a Agustín Raigada como su figura destacada con tres tantos, mientras que Pedro Negri completó el marcador. Sin embargo, la potencia ofensiva de Rowing se impuso y le permitió quedarse con el triunfo en el inicio de la Zona Ascenso.

En la segunda presentación, se midieron con Juventud Unida de Mendoza buscando el triunfo que los deje con vida dentro de la competencia. Sin embargo, en un duelo muy intenso donde estuvo ganando por 6-3 en algún momento, terminó imponiéndose el dueño de casa por 8 a 6 dejando sin posibilidades a los de nuestra ciudad.

El certamen cuenta con la presencia de equipos de distintos puntos del país, divididos en zonas que se desarrollan en sedes de Junín, San Martín y Santa Rosa. Los primeros de cada grupo acceden a las semifinales, que se jugarán el sábado, junto con el mejor segundo; mientras que la final está programada para el domingo en el Estadio Gustavo “Torito” Rodríguez.

Para Banco Provincia, la competencia terminará el viernes con el último partido de Fase de Grupos ante Club Atlético Bariloche 16. El objetivo será sumar los primeros puntos del torneo para despedirse de la mejor forma.