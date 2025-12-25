Como en pocas ocasiones empresarios y trabajadores están de acuerdo: 2025 fue un año difícil desde la perspectiva del sector hotelero y gastronómico, según manifestaron referentes consultados por El Marplatense. El breve repunte observado en los últimos meses motiva una ligera ilusión para el año próximo, aunque “siempre evaluando mes a mes, evitando falsas expectativas y manteniendo una administración muy prolija de los negocios”, aseguró Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG).

Para el representante de los empresarios, el año que esta por terminar “fue complicado”. Y destacó que tras una temporada con expectativas moderadas, “enero respondió dentro de lo previsto, pero febrero resultó flojo al no contar con el Carnaval, que se trasladó a marzo. Luego del Carnaval, y con la excepción del fin de semana largo de Semana Santa, marzo y abril mostraron una recesión aún más aguda que la de 2024”.

Eso quedó plasmado en el período que fue de mayo a octubre, “meses muy difíciles” con “una caída acumulada entre un 15% y un 20% adicional sobre la ya registrada en 2024”, señaló el referente de la AEHG. Estas cifras configuraron “un año muy negativo para la actividad hotelera y gastronómica, el turismo en general y también para el comercio”.

Si embargo, para Szkrohal de manera “sorpresiva” noviembre mostró “un leve repunte gracias a un fin de semana extra largo y a la gran cantidad de actividades en la ciudad, superando las expectativas previas”.

Por lo tanto, bajo su punto de vista, diciembre llega con “una perspectiva moderada o moderadamente positiva de cara a enero, y con la expectativa de que febrero, al contar con Carnaval, sea algo mejor que el año pasado”.

LOS TRABAJADORES

En el mismo sentido se expresó Pablo Santín, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Seccional Mar del Plata. En diálogo con El Marplatense fue categórico al señalar que el balance de 2025 “no es positivo”, año al que definió como “difícil para el sector, con menos trabajadores registrados que en el período previo”.

“No fue el año que esperábamos, comenzando por una temporada floja y continuando con un invierno largo y duro. Nuestra actividad no atravesó su mejor momento: el consumo cayó de manera significativa, e incluso al comparar fines de semana largos de este año con los del año anterior, se registró una baja tanto en el consumo como en la ocupación hotelera”, señaló.

De todos modos, y al igual que el sector empresarial, Santín señaló que los buenos números del fin de semana extra largo de noviembre de los fines de semana recientes “permiten cierta ilusión”. Según indicó el gremialista, “fueron buenos, con números de ocupación y consumo alentadores, superiores a los del promedio del año”.

Con más ilusión que el representante de AEHG, el líder de UTHGRA a nivel local confió que “este repunte genera expectativas no sólo para la temporada de verano, sino también para lo que resta del año”. Y ante esto consideró que “podemos tener una buena temporada y que 2026 será un año claramente mejor que 2025”.