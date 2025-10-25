Baja la temperatura en Mar del Plata, pero no la humedad
La máxima pronosticada para hoy es de 16°. Se esperan lluvias por la mañana y algunas ráfagas de viento.
Este sábado, el clima en Mar del Plata continuará con características húmedas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana se prevé una probabilidad de precipitaciones del 70%, lo que podría generar lluvias intermitentes en distintos sectores de la ciudad.
A medida que avance el día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado tanto en la tarde como en la noche. Además, se observa un descenso en la temperatura: la máxima alcanzará apenas los 16 grados durante la tarde.
El viento soplará desde el sur y el sudoeste, sin generar mayores complicaciones. No obstante, se anticipan algunas ráfagas de consideración durante la mañana, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras y abiertas.
Para el domingo, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares. El clima húmedo persistirá y, hacia la noche, no se descartan chaparrones aislados.
