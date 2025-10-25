Este sábado, el clima en Mar del Plata continuará con características húmedas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana se prevé una probabilidad de precipitaciones del 70%, lo que podría generar lluvias intermitentes en distintos sectores de la ciudad.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado tanto en la tarde como en la noche. Además, se observa un descenso en la temperatura: la máxima alcanzará apenas los 16 grados durante la tarde.

El viento soplará desde el sur y el sudoeste, sin generar mayores complicaciones. No obstante, se anticipan algunas ráfagas de consideración durante la mañana, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras y abiertas.

Para el domingo, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares. El clima húmedo persistirá y, hacia la noche, no se descartan chaparrones aislados.

