Ya pasó un mes de la feroz tormenta en Bahía Blanca, que dejó impactantes inundaciones con incontables pérdidas materiales y 17 muertos, entre ellos la pequeña Pilar Hecker, cuyo cuerpo apareció el pasado domingo. Y mientras la ciudad intenta levantarse, quienes conviven día a día con las consecuencias de la tragedia lo reconocen con pesar: “El duelo es una sensación permanente, no ha frenado nunca”.

El periodista Enrique Iommi, quien trabaja en CNN Radio en Bahía Blanca, destacó precisamente que “estamos muy preocupados por lo que sigue sucediendo” y asegura que se repite en la ciudad la charla con otros donde nadie puede creer que ya ha pasado un mes. “El duelo es una sensación permanente, no ha frenado nunca. Cada vez que el cielo se oscurece, se nos llena el alma de preguntas. No recuerdo cómo era la vida antes del temporal. Es un antes y un después real. Nos ha marcado negativamente en casi todos los aspectos”, señaló.

Puede interesarte

Con ese sentimiento de dolor se expresó en Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, donde si bien resaltó “la solidaridad que hemos recibido de todo el país y la responsabilidad de muchos medios”, por otro lado reconoció que “nadie estaba preparado para encontrar el cuerpo de la pequeña de 5 años. Es un golpe que te quita el equilibrio emocional”.

Pero la vida sigue en Bahía Blanca y según contó el periodista “el agua ya bajó en todos lados, aunque todavía hay zonas afectadas”. En ese contexto, aseguró que “si alguien que no conoce la ciudad viene al microcentro, pensaría que aquí no pasó nada. El nivel de reconstrucción y el lavado de cara ha sido casi inmediato, con la colaboración del Municipio, la Provincia y la Nación”.

En cuanto al día a día, Iommi detalló que “arriba del 95% de los colegios y jardines de infantes han comenzado su actividad hace algunas semanas” y que si bien hay instituciones con mayores daños, se trabaja fuertemente en ellas”. Por lo tanto, bajo su punto de vista “hay una cierta normalidad reinante en las instituciones educativas”.

Puede interesarte

“Es importante para los papás que necesitan que los chicos estén en un lugar. Es importante para los chicos volver a reconocerse como chicos y salir un poquito de esta barbarie que nos ha tocado vivir. Ahora estamos en la reestructuración más difícil, que es la de las casas de los 257.000 bahienses que han tenido algún inconveniente. Los subsidios de la Nación, las ayudas de Provincia y del propio Municipio tardarán más en verse, pero se está trabajando en esa reconstrucción”, explicó.

Al respecto, Iommi reconoció que es entendible la ansiedad de mucha gente que siente que la ayuda no llega enseguida. “Desde afuera, lo que hacemos es entender que esto es una cuestión del día a día, que hay una planificación y tenemos que estar detrás de ella, ayudar al que menos tiene. Pero también es entendible que el que perdió todo diga: ‘A mí no me ayuda nadie’”.

Sin embargo el periodista afirmó que “hay ayuda para todo el mundo” y detalló que “el que tiene un empleo en blanco puede acceder a líneas de crédito del Banco Provincia y del Banco Nación. Para el que no tiene nada, hay subsidios de hasta 800.000 pesos, tanto de la Municipalidad como del Estado”.