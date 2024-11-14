Preocupación de vecinos por el desprendimiento de un andamio en Alem y la costa
La plataforma estaba ubicada en una obra en construcción. Quedó sujeto de una grúa y se balanceaba en el aire.
La plataforma estaba ubicada en una obra en construcción. Quedó sujeto de una grúa y se balanceaba en el aire.
El periodista Enrique Iommi trazó un panorama sobre el presente en la ciudad del sur bonaerense: “Cada vez que el cielo se oscurece, se nos llena el alma de preguntas”.
La terapeuta y especialista en psicodanza Paola Borlini explica cómo funciona el mecanismo del miedo y nos comparte recomendaciones para que podamos manejarlo y superarnos en el día a día.
Los efectos que nos deja la inseguridad.
Cómo relajar la mente ante esta situación.
Es fundamental seguir las recomendaciones sanitarias y evitar asustarse ante la catarata de información diaria.