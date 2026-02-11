Baglietto-Vitale presentarán “Tangos y otras yerbas” en Villa Victoria
Será el próximo domingo 22 a las 20:30. Interpretarán un repertorio de tangos tradicionales con su propio sello y anticiparán temas de su próximo disco.
El próximo domingo 22 a las 20:30 el dúo compuesto por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentará el espectáculo musical Tangos y otras yerbas en la Villa Victoria (Matheu 1850), oportunidad en la que interpretarán versiones personales de clásicos del tango y adelantarán canciones de su próximo disco.
Durante la velada, abordarán un nuevo repertorio de clásicos del 2x4 incluyendo obras de autores como Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, como de otros compositores, imprimiéndoles su propia impronta.
Asimismo, el dúo celebrará los 35 años de camino musical y humano compartido. Como adelanto del álbum que comenzarán a grabar a la brevedad, adelantarán algunas de las canciones que integrarán Bodas de coral, título del álbum de canciones de amor que hace referencia al aniversario del dúo.
