Este jueves en cines de Mar del Plata habrá cuatro novedades, además de dos reestrenos. Entre los primeros, destaca el regreso de Sam Raimi con ¡Ayuda!, protagonizada por Rachel McAdams. Además, la nominada al Oscar a Mejor Film Internacional Sirat: trance en el desierto, Alerta extinción con Liam Neeson y la animada El gran premio: a toda velocidad. Entre los reestrenos, la súper nominada Pecadores y el clásico adolescente del Siglo XXI Crepúsculo.

Ads

¡Ayuda! dirigida por Sam Raimi, con Rachel McAdams, Dylan O'Brien, Edyll Ismail.

-Tras un accidente aéreo que los deja aislados en una isla inhóspita, una eficiente trabajadora y su jefe, tan autoritario como insoportable, se ven obligados a cooperar para sobrevivir. La convivencia forzada pondrá a prueba sus capacidades y una relación marcada por el conflicto.

Ads

Sirat: trance en el desierto dirigida por Oliver Laxe, con Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid.

-Un padre y su hijo viajan a una rave en medio del desierto marroquí con la esperanza de hallar a Mar, la joven que desapareció meses atrás en una de esas fiestas interminables. Entre música electrónica, extraños encuentros y un mundo que les resulta ajeno, siguen el rastro de un grupo de raveros rumbo a una última celebración donde creen que podrán encontrarla.

Ads

Alerta extinción dirigida por Jonny Campbell, con Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson.

-Cuando un hongo mutante extremadamente contagioso se libera de un laboratorio clausurado, dos empleados novatos y un experimentado agente especializado en bioterrorismo quedan atrapados en una noche caótica. Mientras la infección se expande sin control, deberán resistir y evitar que la amenaza aniquile a la humanidad.

El gran premio: a toda velocidad dirigida por Waldemar Fast, con las voces de Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster, Hayley Atwell.

Ads

-Edda anhela convertirse en corredora profesional y, contra todo pronóstico, su sueño comienza a tomar forma cuando un viejo parque de diversiones se transforma en una pista de carreras. Junto a su referente, el piloto Ed, se enfrenta al Gran Premio de Europa y destapa un plan secreto para arruinar la competencia. El desafío será salvar la carrera y evitar el cierre definitivo del parque.

Pecadores dirigida por Ryan Coogler, con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton.

-Con la intención de dejar atrás su turbulento pero exitoso pasado en Chicago, dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para empezar de cero abriendo un club de blues. Sin embargo, pronto descubren que una amenaza oscura los aguarda, dispuesta a convertir su regreso en una pesadilla.

Crepúsculo dirigida por Catherine Hardwicke, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke.

-Bella Swan, una adolescente solitaria y distinta a sus pares, se muda desde Phoenix al lluvioso pueblo de Forks para vivir con su padre. Allí conoce a Edward Cullen, un estudiante tan enigmático como fascinante, que esconde un secreto capaz de cambiar su vida para siempre.