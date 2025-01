Sin tantas luces apuntándola, sin estridencias a lo largo de un 2024 plagado de progresos, la karateca marplatense Aylén Yardín se convirtió en una de las deportistas que mayor evolución y mejores resultados obtuvo a punto tal de haber estado en las tres grandes premiaciones de cierre de año.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) la representante del Club Alvarado explicó lo que significó este fin de año para ella: “Diciembre fue un mes de reconocimientos, de premios, eso me gustó. Primero tuve los del Comité Olímpico, el Premio Centenario, donde fui elegida la mejor de mi disciplina en el año; después fueron los Lobo de Mar acá en mi ciudad, que pude ir con mi familia y gané en karate y finalmente estar ternada en los Premios Olimpia, con un montón de deportistas destacados fue muy lindo para mí; un balance increíble”.

Ninguno de los premios que ganó fueron buscados, sino que forman parte del reconocimiento a un 2024 inolvidable: “Hago lo que me gusta, lo que tengo que hacer, y después lo que viene es extra. Es como un fruto de todo lo que hago con mi entrenador y con todo un equipo detrás”.

El año fue muy intenso. A principio de año disputó el Panamericano de Mayores con sólo 19 años donde empezó a entender el lugar en el que se encontraba: “Solamente pude pasar una ronda, no logré medalla, pero sí aprendí un montón. Al no ser todavía mi categoría, me deja experiencia, roce con chicas mayores y de otro país". A continuación le tocó el Panamericano de su categoría y ahí la historia sería distinta: "fuimos con el mismo grupo de deportistas juveniles que habíamos ido el año pasado a Chile, pude lograr medalla y fue increíble”.

El broche de oro sería disputando un Mundial en Italia que fue otra experiencia de alto nivel y aprendizaje: “La clasificación al Mundial no me la esperaba. Siempre hago como todo lo que está a mi alcance, voy a los torneos nacionales y ahora por suerte quedé primera en el ranking. El mundial estuvo genial. A nivel competitivo también pasé una ronda, después perdí, pero con una rival que era bastante fuerte, se aprenden muchas cosas a pesar de no sacar una medalla. Siento que eso me prepara para futuros campeonatos. Este año viajé tres veces afuera, tuve muchos torneos y siento que me deja muy bien parada para el año que viene. Lo podré encarar con más posibilidades, sin tanto miedo o con mucha más preparación, porque ya sabemos que es posible que vaya”.

Pensando en el 2025 y con la esperanza que sea aún mejor; tiene un gran evento para el que comenzó a prepararse: “en mayo se disputa un Panamericano en México que es U21, a la vez al día siguiente compito en mayores y seguramente al día siguiente en equipos. Es un torneo lleno de roce y peleas y es muy fuerte porque es clasificatorio a otros”.

Lo que tiene Aylén es una confianza plena en el trabajo que la llevó a tener un gran 2024 y que también la ayudará a seguir elevando el nivel en su carrera deportiva: “estoy segura que llego muy bien y antes del Panamericano habrá un Nacional que se va a hacer en Mar del Plata, así que voy a ser local”, concluyó Yardín.

La emoción de saberse ante una gran oportunidad, se le nota en el tono de voz. También la confianza que la tiene muy elevada al ver lo que consiguió. Sin dudas, es una de las deportistas con una proyección realmente destacada para la ciudad y lo ratificará en el año venidero.