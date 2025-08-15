La primera etapa de las obras de remodelación y puesta en valor de la Villa Mitre (Lamadrid 3870) avanza, según informó el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) en el marco del Programa de Padrinazgo. En este caso, los trabajos cuentan con el apoyo de Ba tower, una división de Residenz Gruppe,

Ads

En esta primera fase, los trabajos incluyeron el desmonte de aproximadamente 130 metros cuadrados del techo de la planta baja, la reparación del tablado original, la renovación del material impermeabilizante, bulones y clavaderas, así como la selección y recolocación de tejas. También se instalaron nuevas canaletas de desagüe, se realizaron mejoras en el parque y se implementó un sistema de 16 cámaras de seguridad en todo el predio.

Según se indicó, en una segunda etapa las tareas se concentrarán en la restauración del techo de la planta alta, donde se encuentra la Hemeroteca, un espacio clave para la conservación del patrimonio documental de la ciudad.

Ads

Puede interesarte

Francisco Taverna, director de Cultura, indicó que se encuentran “muy entusiasmados con los trabajos que están llevando adelante en el Museo Archivo Histórico, la conocida Villa Mitre, que se suma a las mejoras que llevamos en otros museos, tanto en el Scaglia como en la Villa Victoria, el Museo José Hernández, la Casa de Mariano Mores”.

Asimismo, Taverna destacó también que “arreglar este espacio va a permitir poder brindarle mejores lugares a la Hemeroteca. Es importante recordar que algunos de sus depósitos están funcionando en los baños de la Villa Mitre y van a pasar a tener un pabellón propio en lo que es el sector de planta baja”.

Ads