El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Turismo y Ambiente, puso en marcha la primera etapa del Centro Nacional de Datos Turísticos (CNDT), con un relevamiento federal de estadísticas para construir un sistema unificado, accesible y confiable para el sector.

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El encuentro de trabajo fue encabezado por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística, Daniel Scioli, quien destacó la necesidad de contar con información precisa para la toma de decisiones.

“Necesitamos entender con qué capacidades cuenta cada jurisdicción para poder dimensionar correctamente las implicancias del insumo estratégico. Y esos datos deben ser transparentes, fidedignos, confiables”, sostuvo.

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La primera etapa del proyecto consiste en un relevamiento de capacidades técnicas en las provincias, con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades en la generación de estadísticas turísticas, según explicó Bernardo Moreno, de la Dirección Nacional de Gestión y Relaciones Turísticas.

La iniciativa, impulsada desde la Dirección de Mercados y Estadísticas, busca garantizar continuidad, transparencia y participación federal, además de integrar al sector privado y fortalecer las capacidades técnicas en provincias y municipios.

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El sistema permitirá construir indicadores clave a nivel provincial y nacional, como cantidad de turistas, gasto turístico, perfil de visitantes, pernoctaciones y estadía promedio, con el objetivo de optimizar el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas del sector.

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Desde el organismo señalaron que el proceso será participativo y cocreativo, con instancias de diagnóstico y devolución por parte de las provincias, en línea con estándares internacionales de gobernanza y gestión de datos.