La Justicia realizó hoy una serie de allanamientos en tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de un departamento del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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La medida fue ordenada tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca identificar a los intermediarios de la operación y establecer los valores reales de la transacción.

La investigación se centra en la adquisición de un inmueble ubicado en la calle Miró al 500, cuyo financiamiento habría sido realizado mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres. Según se analiza en la causa, los ingresos declarados por esas personas -jubiladas y empleadas públicas- no se corresponderían con los montos prestados.

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En su declaración, Nechevenko negó tener vínculo con el origen de los fondos y sostuvo que las operaciones fueron “normales” desde el punto de vista profesional, motivo por el cual avaló las escrituras.

Además, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto bancario para profundizar la investigación sobre otros gastos del funcionario, entre ellos vuelos privados al exterior, como los realizados a Nueva York y Punta del Este.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas