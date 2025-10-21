Se trató hoy en la Comisión de Turismo el expediente de la concejal Valeria Crespo, que prevé la creación de la primera playa en Mar del Plata con parámetros accesibles para personas neurodivergentes. La iniciativa de la edil de Unión por la Patria busca garantizar el acceso universal al esparcimiento y posicionar a la ciudad como referente en turismo accesible.

Con la presidencia de Ariel Ciano, se juntó la Comisión de Turismo en el recinto. En esta convocatoria asistieron Guido García, Ricardo Liceaga Viñas, Mercedes Morro, Emiliano Recalt, Horacio Taccone y Guillermo Volponi, al mismo tiempo que también participaron en calidad de invitados el concejal Daniel Núñez y Angélica González.

El proyecto de ordenanza propone la creación de una playa pública que contemple las necesidades sensoriales, cognitivas y motrices de las personas neurodivergentes, asegurando condiciones de autonomía, seguridad y disfrute para residentes y turistas.

La neurodiversidad es un término que se refiere a las personas cuyos cerebros funcionan de manera diferente, ya que procesa, aprende y se comporta de forma distinta a lo que se considera un cerebro neurotípico.

De esta manera, Mar del Plata podría convertirse en una de las primeras ciudades del país en contar con una playa diseñada bajo parámetros de accesibilidad orientados a las personas con neurodiversidades.

El proyecto plantea la creación de un espacio de playa que reduzca estímulos sonoros y visuales, incorpore zonas de descanso seguras, señalética adaptada, personal capacitado y equipamiento accesible. “Mar del Plata avanzaría hacia un modelo de ciudad más empática, diversa y equitativa, donde todas las personas puedan disfrutar de la costa sin barreras”, destacó la autora del proyecto.

El turismo accesible representa una oportunidad de transformación: amplía la base de visitantes, impulsa la economía local y coloca a Mar del Plata a la vanguardia en políticas inclusivas.

Esta iniciativa “no sólo busca incluir a quienes hoy no pueden acceder a la playa, sino también, repensar qué tipo de ciudad queremos construir: una abierta, solidaria y accesible para todas las personas”, según aseguró la concejal Crespo.

Se destaca que la propuesta contempla que la playa sea pública y de acceso libre, gestionada por el Municipio a través de sus áreas competentes, y además prevé un trabajo articulado con el personal de seguridad de playas, quienes recibirán capacitación específica en materia de neurodivergencias, en coordinación con distintas dependencias municipales y equipos especializados para garantizar una atención integral, empática y segura para todas las personas.