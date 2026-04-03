El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) avanza con el plan Bacheo Express, que ya se acerca a los 5000 baches reparados en distintos puntos de la ciudad mediante un esquema ágil de intervención con asfalto en frío.

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Desde su implementación, el programa permitió dar respuesta a reclamos vecinales con múltiples cuadrillas operando en simultáneo, priorizando sectores de alta circulación y mayor deterioro de la calzada.

En ese marco, se realizaron trabajos en avenidas de gran tránsito como Colón, Independencia, Juan B. Justo, Luro, Félix U. Camet y Edison, donde se repararon 985 baches en 273 cuadras.

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En los barrios, las intervenciones se concentraron en San José (784 baches en 245 cuadras), Centro (641 baches en 178 cuadras), San Carlos (411 baches en 137 cuadras), Plaza Peralta Ramos (284 baches en 101 cuadras) y Lomas de Stella Maris (280 baches en 92 cuadras), entre otros sectores.

El programa utiliza asfalto en frío, una técnica que permite resolver deterioros puntuales de manera rápida, optimizando los tiempos de intervención y reduciendo al mínimo las interrupciones del tránsito.

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Estas acciones se complementan con obras de mayor envergadura en distintos puntos de la ciudad, como en avenida de los Trabajadores entre Navarra y Guernica, Irala casi Acha y Gascón esquina avenida Jara, donde se desarrollan reparaciones más profundas.

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Desde el Ente indicaron que el plan continuará en los próximos días con nuevas intervenciones para ampliar su alcance y sostener el ritmo de trabajo en toda la ciudad.

Fuente: con información de Noticias Argentinas