El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos y de peor pronóstico, en gran parte porque suele detectarse en etapas avanzadas, cuando los síntomas ya son evidentes y las opciones terapéuticas son limitadas. La cercanía del páncreas a estructuras vitales también dificulta un diagnóstico precoz y complica los tratamientos.

En ese contexto, un nuevo estudio realizado en España generó expectativas en la comunidad científica. El trabajo fue encabezado por Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas.

Los investigadores identificaron una triple combinación terapéutica capaz de eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales. La estrategia se basa en atacar de manera simultánea tres mecanismos clave que permiten el crecimiento y la resistencia de las células tumorales.

El tratamiento combina un compuesto selectivo contra el oncogén KRAS, considerado el principal motor del cáncer de páncreas, junto con inhibidores de EGFR y STAT3, proteínas centrales en las señales que favorecen el desarrollo del tumor. La inhibición conjunta de estas tres dianas logró bloquear los mecanismos de escape habituales del cáncer.

El estudio, publicado recientemente en una revista científica internacional de alto impacto, mostró que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos los PDX derivados de pacientes. Además, tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin signos de toxicidad asociados a la terapia.

“Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales”, afirmó Barbacid. Y concluyó: “Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”.

Fuente: NA