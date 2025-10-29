Este sábado 1 de noviembre, desde las 20, Autos Robados vuelve a los escenarios con una presentación en Córdoba 2580, uno de los espacios más reconocidos de la escena musical marplatense.

Ads

Con un sonido que fusiona el rock clásico con una impronta callejera, la banda promete un recital potente, de guitarras filosas y una energía que se vive en cada una de sus presentaciones.

Puede interesarte

El show contará con la participación especial de Georgie Boy, grupo invitado que abrirá la noche con un repertorio que recorre sus principales temas y preparará el clima para una velada a puro rock.

Ads

Autos Robados atraviesa una nueva etapa musical, presentando su material más reciente y repasando las canciones que se volvieron clásicas para su público. Con una puesta en escena directa y sin artificios, el grupo sigue consolidando su lugar dentro de la escena local.

Las entradas pueden conseguirse en puerta o a través del sitio oficial articket.com.ar/AUTOS-ROBADOS-EN-CASA-ROCK.

Ads