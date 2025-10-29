Autos Robados se presenta con un show cargado de rock and roll
La banda marplatense subirá al escenario este sábado 1 de noviembre a las 20 horas en Córdoba 2580. Contarán con Georgie Boy como grupo invitado y prometen una noche de rock intenso y actitud.
Este sábado 1 de noviembre, desde las 20, Autos Robados vuelve a los escenarios con una presentación en Córdoba 2580, uno de los espacios más reconocidos de la escena musical marplatense.
Con un sonido que fusiona el rock clásico con una impronta callejera, la banda promete un recital potente, de guitarras filosas y una energía que se vive en cada una de sus presentaciones.
El show contará con la participación especial de Georgie Boy, grupo invitado que abrirá la noche con un repertorio que recorre sus principales temas y preparará el clima para una velada a puro rock.
Autos Robados atraviesa una nueva etapa musical, presentando su material más reciente y repasando las canciones que se volvieron clásicas para su público. Con una puesta en escena directa y sin artificios, el grupo sigue consolidando su lugar dentro de la escena local.
Las entradas pueden conseguirse en puerta o a través del sitio oficial articket.com.ar/AUTOS-ROBADOS-EN-CASA-ROCK.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión