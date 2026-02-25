En Mar del Plata se registran aumentos en el precio de la carne, situación que replica lo que sucede a nivel nacional. Desde el Sindicato de la Carne, su secretario general, Osvaldo Quiroga, confió que esta suba ya se venía anticipando desde comienzos de año y recordó que en enero había advertido públicamente que este mes se produciría un nuevo incremento.

En diálogo con El Marplatense, el sindicalista afirmó que “el aumento se está sintiendo” y que este escenario “complica la situación de la gente que no alcanza con el poder adquisitivo debido a la situación económica que están atravesando los trabajadores y la gente en la Argentina”. Y remarcó que el impacto directo de estos aumentos se refleja en una caída sostenida del consumo.

Quiroga manifestó que estas subas hacen “que caiga el consumo de carne que viene ya hace un tiempo en baja”, ya que las familias optan por alternativas más económicas. Detalló que actualmente “la gente prefiere consumir cerdo o pollo porque está más barato” y ejemplificó que “en una familia tipo con 10.000 pesos puede comprar 3 kilos de pollo”, mientras que “un kilo de carne estamos hablando de 15.000 pesos y más también según el corte y la calidad”.

El referente del gremio de la carne también advirtió que la situación comienza a afectar a los frigoríficos y a la cadena productiva. Explicó que “se está dificultando conseguir animales en pie”, tanto por una cuestión estacional como por la decisión de los ganaderos de retener el ganado para engordarlo.

Y concluyó que los productores consideran que “no está redituable el tema del dólar”, lo que genera demoras en la comercialización y provoca “una complicación general” en el sector.

