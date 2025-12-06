La coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, volvió a mostrar un incremento en Argentina durante 2025, según detalla el Boletín Epidemiológico Nacional. Entre enero y mediados de noviembre se notificaron 5.110 casos sospechosos, de los cuales 688 fueron confirmados, lo que representa una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. El aumento supera los registros del mismo período desde 2020 y se ubica por encima de los valores de 2023, cuando Salta reportó el mayor número de infecciones.

Del total de casos confirmados, 586 tuvieron validación por laboratorio. En el 81,9% se identificó la bacteria Bordetella pertussis, mientras que dos correspondieron a B. parapertussis. Otros 104 permanecen sin identificación de especie. La distribución es irregular: algunas provincias concentran la mayor parte de los casos, mientras que en otras la circulación es menor pero sostenida.

La enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, aunque los lactantes y niños pequeños son quienes registran mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. En adolescentes y adultos, la infección suele presentarse de forma leve, pero aun así pueden contagiar a los bebés, quienes no siempre cuentan con el esquema de vacunación completo.

Consultada por El Marplatense, la pediatra y epidemióloga Alina Guarino Barrutia (MP 94055) advirtió que el brote está directamente relacionado con la baja en la vacunación: “Estamos ante un aumento sostenido de casos. Esto se explica porque cuando las coberturas de vacunación bajan, los casos de coqueluche aumentan”. Y recordó que la enfermedad “ha hecho estragos en bebés muy pequeños”, por lo que la prevención sigue siendo crucial.

Barrutia remarcó que la coqueluche se previene tanto con medidas de cuidado respiratorio como con vacunación completa: “Hay que retomar hábitos que aprendimos durante el COVID: buena higiene de manos, evitar lugares concurridos si hay tos y usar barbijo en cuadros respiratorios. Pero la vacunación es la herramienta fundamental y es un derecho que se brinda en hospitales y centros de salud”.

Por último, insistió en el rol de adolescentes y adultos como transmisores: “Los chicos necesitan varias dosis para generar inmunidad y los adultos también deben estar vacunados. Aunque no tengan tanta mortalidad, sí contagian. Si una persona está con tos, lo mínimo que debe hacer es no acercarse a un bebé menor de dos meses”.