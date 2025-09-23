Un hombre de 34 años fue aprehendido tras forzar con una barreta el gabinete de gas de una vivienda y sustraer una garrafa de 10 kilos.

Ads

Un robo agravado en grado de tentativa fue registrado en la noche del lunes en el barrio 461 de Mar del Plata. El hecho ocurrió alrededor de las 23.15, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre que intentaba violentar un gabinete de gas en una vivienda ubicada entre las calles 18 y 20.

Puede interesarte

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Decimotercera inició una breve persecución a pie y logró la aprehensión de un sujeto de 34 años.

Ads

La fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor Eduardo Layus, dispuso que el imputado fuera trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Además, se ordenó que sea notificado de la formación de causa por “Robo Agravado en Grado de Tentativa”, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Ads