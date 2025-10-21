Atraparon a un joven con un arma blanca en pleno centro
El sujeto fue identificado por la Fuerza Barrial de Aproximación.
En horas de la noche, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que realizaba una recorrida preventiva a pie por la zona de avenida Independencia entre Rivadavia y Belgrano, procedió a la aprehensión de un joven de 26 años que portaba un arma blanca tipo “punta” en su mano.
El sujeto fue identificado en el lugar y se labraron actuaciones contravencionales por “Infracción al Artículo 42 del Decreto Ley 8031/73”, que sanciona la portación de armas impropias en la vía pública.
Por disposición del Juzgado Correccional N°4, a cargo del Dr. Hooft, el imputado recuperó la libertad bajo caución juratoria.
