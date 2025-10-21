En horas de la noche, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que realizaba una recorrida preventiva a pie por la zona de avenida Independencia entre Rivadavia y Belgrano, procedió a la aprehensión de un joven de 26 años que portaba un arma blanca tipo “punta” en su mano.

El sujeto fue identificado en el lugar y se labraron actuaciones contravencionales por “Infracción al Artículo 42 del Decreto Ley 8031/73”, que sanciona la portación de armas impropias en la vía pública.

Por disposición del Juzgado Correccional N°4, a cargo del Dr. Hooft, el imputado recuperó la libertad bajo caución juratoria.

