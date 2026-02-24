Un hombre de 29 años fue aprehendido esta tarde cuando intentaba dar un millonario golpe en una marmolería ubicada en el barrio Las Américas.

Tras una denuncia al 911, personal de la Comisaría 11ª se acercó al comercio de Ruta 88 e Irala y sorprendió al imputado en el interior, preparando seis placas de mármol, equivalentes a aproximadamente 15 metros cuadrados, con fines de sustracción. El material fue valuado en unos $3.600.000.

El procedimiento se encuadró bajo la carátula de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. El aprehendido fue identificado y se constató que tiene domicilio en Irala 9600, a las pocas cuadras del local.

Tras comunicarse con la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De La Canale, se dispuso la notificación de la formación de la causa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

