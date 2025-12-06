Atraparon a un delincuente que intentó asaltar a un adolescente en Florentino Ameghino
El joven, de 15 años, logró escapar del agresor y refugiarse en un comercio. La Policía rastreó la zona y logró dar con el sujeto a las pocas cuadras.
Un hombre de 24 años fue detenido esta tarde en el barrio Florentino Ameghino tras intentar robar a un adolescente de 15, quien logró escapar del agresor y refugiarse en un comercio cercano.
Personal de la Unidad de Policía de Prevención Local actuó en la zona de Madariaga entre avenida Luro y 25 de Mayo, donde ocurrió el intento de robo, tras una denuncia realizada al 911.
Finalmente, con la descripción aportada, los efectivos procedieron a la aprehensión del imputado en 25 de Mayo y Ciudad del Rosario.
La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso que se labren actuaciones caratuladas como “robo en grado de tentativa”, se notifique al detenido y se ordene su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
