Un hombre fue aprehendido tras ser sorprendido con cocaína fraccionada durante un operativo preventivo realizado por la Patrulla Municipal en el centro de la ciudad, en el marco de recorridos de control en la vía pública impulsados por la Municipalidad.

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El procedimiento se inició en Bolívar al 3000 cuando los agentes detectaron a varias personas consumiendo alcohol en el espacio público. Al momento de proceder a su identificación y labrar las actas correspondientes, se constató que uno de los individuos tenía entre sus pertenencias varios envoltorios fraccionados y otro de mayor tamaño con una sustancia sospechosa.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal policial y se realizó un narcotest mediante ampolla reactiva, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. De acuerdo a lo informado, la sustancia secuestrada alcanzó un peso total de 8,3 gramos.

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Posteriormente, el sujeto fue reducido, esposado y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tenencia simple de estupefacientes, con intervención de la Comisaría Primera.

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