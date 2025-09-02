Atraparon a un “cuidacoches” que rompió los vidrios de una camioneta y robó elementos
Fue visto por las cámaras del COM descartando algunos objetos en la Plaza San Martín. Todo fue recuperado con la intervención de la Policía y agentes de Prefectura.
Un hombre que realiza la actividad de “trapito” fue aprehendido tras ser detectado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) robando pertenencias de una camioneta estacionada en pleno centro de la ciudad.
Un operador del COM visualizó al individuo corriendo con bolsas por Córdoba hacia San Martín. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se observó al sujeto desplazándose por San Martín hacia San Luis, ocultando pertenencias en un arbusto frente a la fuente y descartando una campera en un tacho de basura en la peatonal.
Minutos después, personal de Prefectura interceptó al sospechoso en la intersección de Mitre y San Martín. Durante el operativo, se identificó una camioneta Toyota Hilux estacionada en Rivadavia y Córdoba con un vidrio roto. El propietario del vehículo denunció el faltante de diversos elementos, los cuales fueron recuperados gracias a la rápida acción de las autoridades.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia para enfrentar los cargos correspondientes.
