Una pareja se encontraba deambulando en la plaza San Martín con actitud sospechosa, lo que alertó a los efectivos de la patrulla municipal que se acercaron rápidamente.

Al revisar las pertenencias de la mujer encontraron dos inhibidores de alarmas. En la otra punta de la plaza se encontraba un hombre con los mismos elementos en su poder y una moto que está siendo investigada para conocer si tiene pedido de captura activo.

Las imágenes tomadas por El Marplatense muestran que los implicados se encuentran retenidos por el personal policial a la espera de las actuaciones correspondientes.

