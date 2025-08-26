Dos hombres de 32 años fueron aprehendidos este martes en Mar del Plata luego de intentar sustraer la rueda de auxilio de una camioneta estacionada en la zona de 3 de Febrero y España.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en horas de la tarde cuando un transeúnte advirtió la maniobra y dio aviso a las autoridades. Personal del Comando de Patrullas junto al Grupo de Prevención Motorizada (GPM) inició una persecución después de que los sospechosos escaparan a bordo de un Volkswagen Gol. La fuga culminó en Olazábal, entre Luro y 25 de Mayo, a la altura de las vías del tren, donde finalmente fueron reducidos.

En poder de los imputados se secuestró una rueda completa rodado 18 marca Pirelli Scorpions, además de herramientas utilizadas para la sustracción: una tijera corta perno, un mango de fuerza con dado de 17 mm, tres extensores para criquet y una llave para tornillos de rueda.

Ads

Al verificar el vehículo utilizado, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde el 20 de agosto de 2025 por la Comisaría Tercera.

La fiscal de Flagrancia, Dra. María Isabel Sánchez, dispuso que el conductor fuera notificado por los delitos de Encubrimiento y Robo en grado de tentativa, mientras que su acompañante quedó imputado únicamente por Robo en grado de tentativa. Ambos fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Ads