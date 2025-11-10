Durante la noche del domingo, efectivos de la Subcomisaría Casino detuvieron a dos jóvenes de 26 y 21 años que realizaban pintadas con aerosol en el murallón ubicado junto a la Escalera Imperial, en el Paseo Jesús de Galíndez.

Los policías llegaron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de personas vandalizando el espacio público. Al arribar, encontraron a los sospechosos en plena acción y procedieron a aprehenderlos. En su poder se secuestraron ocho latas de pintura en aerosol de distintos colores —negro, verde, rojo y rosa— utilizadas para realizar los grafitis.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, dispuso la formación de actuaciones por el delito de “daño”, notificó a los implicados y ordenó su libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

