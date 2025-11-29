Un hombre de 30 años que había ingresado a un domicilio del barrio Coronel Dorrego fue detenido esta madrugada por efectivos de la Comisaría Decimosegunda.

Ads

El hecho se registró en una vivienda de Brown al 7600. Tras un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos, los agentes arribaron al lugar y sorprendieron al malviviente en el momento en que separaba herramientas para llevar.

Según indicaron fuentes policiales, el sujeto había ingresado al lugar tras trepar un paredón. Fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde se procedió a su identificación.

Ads

Puede interesarte

Con la intervención de la fiscal María Isabel Sánchez, de la Fiscalía de Flagrancia, se notificó al imputado de la formación de causa por el delito de “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa”, aunque no se dictaron sanciones contra su libertad.

Ads