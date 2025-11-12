Un hombre de 32 años, sobre quien pesaba una orden de captura activa tras ser revocado su trabajo comunitario, fue detenido hoy en el macrocentro marplatense. Tiene antecedentes por diversos delitos.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría Primera tras una denuncia al 911 en la zona de las vías del tren, entre Belgrano y Moreno.

Tras tomar conocimiento del hecho, se dispuso que se haga efectiva la detención y se ordenó el traslado del individuo a la Unidad Penal N°15 de Batán.

Además se informó que el detenido cuenta con antecedentes penales por robo agravado con uso de arma, infracción a la ley de estupefacientes, más tres causas por robo y una por averiguación de ilícito.

