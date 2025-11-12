La oficina móvil del Ministerio de Justicia llega a Mar del Plata

Brindará asesoramiento legal y se podrá tramitar el certificado de antecedentes penales de forma gratuita. Además, la ONG Madres del Dolor dará una charla sobre los alcances de la ley de víctimas de delitos. Estará este sábado en la Plaza del Milenio.