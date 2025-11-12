Atrapan a un hombre con pedido de captura por revocación de trabajo comunitario
La detención se registró en la zona de la vía del tren, entre Belgrano y Moreno. El sujeto tenía antecedentes por diversos hechos ilícitos.
La detención se registró en la zona de la vía del tren, entre Belgrano y Moreno. El sujeto tenía antecedentes por diversos hechos ilícitos.
Ocurrió esta tarde en avenida Libertad y Olazábal. Además, tenía un amplio prontuario por diversos hechos delictivos.
Brindará asesoramiento legal y se podrá tramitar el certificado de antecedentes penales de forma gratuita. Además, la ONG Madres del Dolor dará una charla sobre los alcances de la ley de víctimas de delitos. Estará este sábado en la Plaza del Milenio.