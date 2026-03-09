El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó un dato sobresaliente para el automovilismo argentino. Durante el Gran Premio de Australia, el piloto Franco Colapinto alcanzó la velocidad punta más alta de la competencia, con un registro de 344 kilómetros por hora, una marca que lo ubicó por encima del resto de los corredores del circuito de Albert Park.

La estadística fue resaltada por la propia Fórmula 1 en sus redes sociales, donde acompañaron el dato con el mensaje “Atrápalo si puedes”, en referencia al impresionante ritmo que mostró el monoplaza del piloto argentino en las rectas.

A pesar de ese logro, la carrera no fue sencilla para Colapinto. El piloto de Alpine sufrió una penalización tras la largada que complicó su estrategia y lo obligó a remontar posiciones durante gran parte de la prueba. Finalmente, completó la competencia en el puesto 14, en una jornada marcada por incidentes y diferencias de rendimiento entre los equipos.

Más allá del resultado, la marca de velocidad volvió a poner al joven corredor argentino en el centro de las estadísticas de la categoría. No es la primera vez que lidera este registro en un Gran Premio, lo que refuerza las expectativas sobre su potencial a lo largo de la temporada.

La próxima oportunidad para Colapinto será en el Gran Premio de China, donde buscará mejorar el rendimiento del equipo y acercarse a la zona de puntos en el campeonato.



