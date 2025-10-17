El Club Atlético Mar del Plata afronta un nuevo desafío en el Torneo Regional Amateur, con la ilusión intacta y la motivación de seguir haciendo historia. En la previa del debut, el capitán Emiliano Rodríguez charló con El Marplatense y expresó sus sensaciones, la preparación del equipo y las expectativas para esta edición del certamen.

“La verdad que lo esperamos todo el año. Es el torneo que muchos jugadores quieren jugar, porque nos preparamos para esto. Llegamos con muchas ganas, expectativas y el deseo de competir. Sabemos que es un torneo difícil, pero nos preparamos para llegar lo más lejos posible. Este año trajimos refuerzos de jerarquía, así que confiamos en que vamos a andar bien”, sostuvo el jugador.

En cuanto a la preparación física y el trabajo previo, destacó la exigencia del Regional y el compromiso del grupo:

“Aunque venimos entrenando, este es otro torneo, con otra exigencia. Por suerte tenemos un buen grupo y nos venimos preparando bien para estar a la altura”.

El futbolista también remarcó los objetivos del equipo, tanto en el ámbito local como regional:

“Nuestro objetivo en la liga local sigue siendo el mismo: vamos por el tricampeonato. Pero no vamos a descuidar el Regional, porque es una oportunidad muy importante para el club. Sabemos que no es fácil, pero confiamos en que podemos hacer un gran papel”.

Sobre las incorporaciones, valoró el aporte de los nuevos nombres:

“Vinieron jugadores del ámbito local con mucha trayectoria que nos van a ayudar a afrontar los dos torneos. Entre ellos Ezequiel Goiburu, que le va a dar mucha jerarquía al equipo. Sabemos que tenemos con qué pelear”.

El jugador también se refirió al duelo con Deportivo Norte, que en los últimos años se transformó en un clásico para la ciudad:

“Se hizo un clásico con Norte porque venimos compitiendo parejo hace varios torneos. Va a ser un partido especial, más allá de que tenemos amigos del otro lado. Va a estar lindo”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas:

“Que nos acompañen como siempre. Vamos a dejar todo para clasificar y seguir avanzando. Mar del Plata es un club que me abrió las puertas cuando no estaba en un buen momento, así que estoy muy agradecido con el club, el cuerpo técnico y todos los que nos apoyan".

Los capitanes de Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte pasaron por El Marplatense.